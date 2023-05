Niners-Trainer Pastore nach Bruchlandung in Bonn: "Sie haben uns in den Hintern getreten!"

Niners-Trainer Rodrigo Pastore (50) war von der Leistung seiner Mannschaft nicht begeistert: "Hoffentlich lernen wir schnell daraus, wie man Play-off Basketball spielt." © Federico Gambarini/dpa

Der frischgebackene Champions-League-Sieger zeigte keinerlei Schwäche und startete mit einem fulminanten 94:63 (38:33)-Heimsieg ins Viertelfinale.

Der Trainer der Sachsen, Rodrigo Pastore (50), war nach der Machtdemonstration der Rheinländer, die in der Hauptrunde alle 17 Heimspiele gewonnen hatten, konsterniert. "Ich mach's kurz: Gratulation an Bonn zum verdienten Sieg", sagte der Argentinier: "Sie haben uns in den Hintern getreten. Hoffentlich lernen wir schnell daraus, wie man Play-off-Basketball spielt."



Nur im zweiten Viertel, das mit 22:16 an die Gäste ging, waren die Niners auf Augenhöhe. Allerdings war der Zug Richtung Sensation da schon abgefahren. In den ersten 14 Minuten landeten bei 21 Wurf-Versuchen aus dem Feld nur drei im Korb der Bonner, die zu diesem Zeitpunkt 29:13 führten.

Im dritten Viertel zog das Team von Headcoach Tuomas Iisalo (40) vor 6000 begeisterten Zuschauern wieder an und im Eiltempo davon.

Die Magentafarbenen erzielten sagenhafte 39 Punkte innerhalb von zehn Minuten und gingen mit einem 29-Punkte-Polster (77:48) in den finalen Abschnitt.