Niners verspielen in Vechta 18-Punkte-Vorsprung und verpassen Viertelfinale!

Vechta - Was für eine Dramatik! Die Niners haben das Viertelfinale im BBL-Pokal trotz einer deutlichen Führung im dritten Viertel knapp verpasst. Beim stark in die Saison gestarteten Team von Rasta Vechta (die Niedersachsen feierten im achten Pflichtspiel ihren siebenten Sieg) verloren die Chemnitzer am Sonntagabend mit 86:89 (40:34).

Kostja Mushidi, der am Mittwoch in Istanbul erkrankt pausieren musste, meldete sich in Vechta mit einer starken Leistung zurück. © IMAGO / Christian Becker

Vier Tage nach dem 88:93 in Istanbul zeigten die Sachsen über weite Strecken der Partie eine hoch konzentrierte Leistung. In der 9. Minute lagen sie zweistellig vorn (19:9). Zu Beginn der zweiten Halbzeit war das Team von Trainer Rodrigo Pastore auf 18 Punkte enteilt (52:34.).

Leider bekamen die Gäste an diesem Abend einen Mann nicht in den Griff: Alonzo Verge. Der US-Amerikaner traf aus allen Lagen. Er hielt die Gastgeber im Spiel. Kurz vor Ende des dritten Viertels stand Verge bei 28 Punkten, Rasta war bis auf drei Zähler heran (57:60).

Mit dem Buzzer versenkte Yordan Minchev fast von der Mittellinie einen ganz wichtigen Dreier: Chemnitz ging mit einer 65:57-Führung in den finalen Abschnitt. Die schmolz zusammen und war drei Minuten vor Spielende weg. Verge traf vom Perimeter: 78:75 für die Niedersachsen.