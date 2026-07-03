03.07.2026 11:00 Noch ein Neuer für die Niners: Oldie King kommt mit viel Erfahrung und starkem Charakter!

Die Niners Chemnitz verstärken ihren Kader mit einem weiteren US-Amerikaner: Vom Ligakonkurrenten Gladiators Trier kommt Urald King (35).

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Die Niners Chemnitz verstärken ihren Kader mit einem weiteren US-Amerikaner: Vom Ligakonkurrenten Gladiators Trier kommt Urald King (35). Der Flügelspieler erhält beim Basketball-Bundesligisten einen Vertrag bis 2027. King besetzt den siebten und letzten Ausländerspot.

Vom Ligakonkurrenten Gladiators Trier kommt Urald King (35, l.). © Imago / Eibner "Für mich ist der Wechsel nach Chemnitz eine großartige Chance. Mir gefällt die kämpferische Einstellung und Aggressivität, mit der die Niners spielen. In meinen elf Jahren als Profi durfte ich viele Erfahrungen sammeln. Ich möchte das Team als Veteran unterstützen", erklärt der nunmehr elfte Neuzugang bei den Sachsen. Anfang August wird der Oldie in Chemnitz erwartet. Dann beginnt die Vorbereitung, die fünf Testspiele beinhaltet. Mitte September erfolgt im Pokal der scharfe Start ins neue Spieljahr. King bringt mit 35 Jahren und 350 Pflichtspielen sehr viel Erfahrung mit nach Chemnitz. Bei den Niners soll er die Flügelpositionen bekleiden und für reichlich Entlastung sorgen. Trainer Rodrigo Pastore (53) baut auf dessen Rebound-Qualitäten und Abschlussstärke in Brettnähe sowie auf Kings Charakterstärke.

King musste sich jeden kleinen Schritt mit Ehrgeiz und Disziplin hart erarbeiten