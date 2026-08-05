Niners lösen Vertrag mit Nationalspieler Mushidi auf: "Es war Zeit für einen Neustart"
Chemnitz - Pünktlich zum Trainingsstart haben die Niners die letzte offene Personalie geklärt. Der Vertrag mit Kostja Mushidi (28) wurde vorzeitig aufgelöst. Der Nationalspieler war vor einem Jahr vom Bundesliga-Absteiger Göttingen nach Chemnitz gewechselt und hatte bis 2027 unterschrieben.
Damit steht fest: Trainer Rodrigo Pastore (53) startet mit einem komplett neuen Team in die Saisonvorbereitung. Einzig Nachwuchsmann Luca Kellig (20) ist aus dem Vorjahr noch dabei. Er hat eine Doppellizenz, wird mit den Niners trainieren und bei den Dresden Titans in der ProB Spielpraxis sammeln.
"Zyklen enden. Wir hatten großartige Jahre. Jetzt war Zeit für einen Neustart", erklärte Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold am Mittwoch gegenüber TAG24.
Elf Neuzugänge waren beim Auftakt dabei, darunter Rückkehrer Darion Atkins (33). Der US-Amerikaner spielte bereits 2021/22 sehr erfolgreich für die "Orange Army" und soll eine tragende Rolle übernehmen. Nur Phlandrous Fleming (27) fehlte.
Der Neuzugang aus den USA war noch auf dem Weg nach Chemnitz.
Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold sieht "die große Chance, etwas Neues aufzubauen"
"Wir haben jetzt keine Legacy-Themen mehr aus der Vergangenheit, sondern die große Chance, etwas Neues aufzubauen. Mit der Niners-Kultur und DNA, die uns über all die Jahre ausgezeichnet hat. Das wird neben den ganzen athletischen und basketballtechnischen Themen die große Aufgabe in den kommenden sechs Wochen sein", so Herhold.
Die Enttäuschung über Platz zwölf in der vergangenen BBL-Saison war groß. Und sie war dem Niners-Boss am Mittwoch noch immer anzumerken.
"Wir hatten zwei Gesichter. Im EuroCup haben wir die Premieren-Saison toll gemeistert. In der Bundesliga sind wir hinter den Erwartungen geblieben. Darauf wird es ankommen: die Widerstandsfähigkeit und Mentalität zu entwickeln, den Extraschritt zu gehen. Wir wollen in beiden Wettbewerben gut sein. Unsere Fans sollen stolz auf das Team sein. Das ist die oberste Prämisse", betonte Herhold.
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