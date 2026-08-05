05.08.2026 14:03 Niners lösen Vertrag mit Nationalspieler Mushidi auf: "Es war Zeit für einen Neustart"

Pünktlich zum Trainingsstart haben die Niners die letzte offene Personalie geklärt. Der Vertrag mit Kostja Mushdi wurde vorzeitig aufgelöst.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Pünktlich zum Trainingsstart haben die Niners die letzte offene Personalie geklärt. Der Vertrag mit Kostja Mushidi (28) wurde vorzeitig aufgelöst. Der Nationalspieler war vor einem Jahr vom Bundesliga-Absteiger Göttingen nach Chemnitz gewechselt und hatte bis 2027 unterschrieben.

Nach nur einem Jahr: Kostja Mushidi (28) verlässt die Niners. © Daniel Löb/dpa Damit steht fest: Trainer Rodrigo Pastore (53) startet mit einem komplett neuen Team in die Saisonvorbereitung. Einzig Nachwuchsmann Luca Kellig (20) ist aus dem Vorjahr noch dabei. Er hat eine Doppellizenz, wird mit den Niners trainieren und bei den Dresden Titans in der ProB Spielpraxis sammeln. "Zyklen enden. Wir hatten großartige Jahre. Jetzt war Zeit für einen Neustart", erklärte Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold am Mittwoch gegenüber TAG24. Elf Neuzugänge waren beim Auftakt dabei, darunter Rückkehrer Darion Atkins (33). Der US-Amerikaner spielte bereits 2021/22 sehr erfolgreich für die "Orange Army" und soll eine tragende Rolle übernehmen. Nur Phlandrous Fleming (27) fehlte. Niners Chemnitz Niners verstärken Trainerteam und müssen zum Auftakt zum Meister Alba Berlin Der Neuzugang aus den USA war noch auf dem Weg nach Chemnitz.

Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold sieht "die große Chance, etwas Neues aufzubauen"