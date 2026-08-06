Pastore geht ins zwölfte Niners-Jahr: Deshalb stand der Trainer in Chemnitz noch nie zur Diskussion

Chemnitz - Zwölf Neue verpflichteten die Niners in den vergangenen Wochen - ein radikaler Umbruch! Einzig Nachwuchstalent Luca Kellig (20) steht wie in der vergangenen Saison im Chemnitzer Kader.

Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore (53) geht in seine zwölfte Niners-Saison in Chemnitz. (Archivbild) © Picture Point/Gabor Krieg

Eine feste Konstante ist Headcoach Rodrigo Pastore (53). Der Argentinier geht mit der "Orange Army" in die zwölfte (!) Saison. Der 53-Jährige sitzt so fest im Sattel wie kein anderer Trainer in der Basketball-Bundesliga. Und daran wird sich so schnell nichts ändern.

"Wenn du elf Jahre miteinander arbeitest, wenn du den Verein aus der zweiten Liga ins europäische Topformat geführt hast, dann ist eine Veränderung auf dieser Position überhaupt kein Thema", betonte Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold im Gespräch mit TAG24.

Pastore stand auch am Ende der vergangenen Saison, die mit dem Verpassen der Play-offs am letzten Spieltag (90:104 beim sportlichen Absteiger Braunschweig) und Platz zwölf ein enttäuschendes Ende fand, nie zur Diskussion.

Herhold: "Wir haben mit Rodrigo einen Trainer, der nicht nur die Mannschaft, sondern maßgeblich auch die gesamte Organisation mitentwickelt hat. Das sind die Fragen, die du dir beantworten musst. Die Fragen beantworten wir alle mit einer grünen Checkbox."