Paukenschlag bei den Niners: Bayern-Leihgabe Jason George unter Dopingverdacht!

"Wo ist George?" Diese Frage stellten sich am Samstagabend viele der über 4500 Zuschauer in der rappelvollen Messe Chemnitz. Denn der 21-Jährige hatte zuletzt starke Spiele abgeliefert, tauchte beim 87:80-Heimsieg der Sachsen gegen die Hamburg Towers aber nicht im Kader auf.

"Die Niners sprechen sich klar gegen jegliche Art von Doping aus und werden in Abhängigkeit vom weiteren Verlauf des NADA-Verfahrens ihre Schritte in Bezug auf den Spieler Jason George prüfen", erklärte der Verein, für den es in der heißen Phase der Saison der zweite Tiefschlag innerhalb weniger Stunden ist.

Am Rande des Hamburg-Heimspiels hatten Zuschauer den Gästespieler Lukas Meisner beleidigt. Der Korbjäger brach daraufhin das Interview mit "Magentasport" ab. Als er verbal Richtung Tribüne zurückschoss, bekam Meisner von einem Fan den Mittelfinger gezeigt.

Die Negativ-Schlagzeilen kommen für die Niners zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde denkbar ungelegen. Um die Play-off-Qualifikation vielleicht noch zu schaffen, müssen am Freitag in Ludwigsburg und am Sonntag gegen Heidelberg zwei Siege her.