Hat Topscorer Jaron Johnson bei den Niners ausgespielt?

Chemnitz - Gegen Ulm 22 Punkte, 19 Zähler gegen Vechta - Jaron Johnson (32) war in den letzten beiden Bundesliga-Partien der Top-Scorer im Team der Niners Chemnitz . Doch der US-Amerikaner hat offenbar keine Zukunft beim Europe-Cup-Sieger.

Jaron Johnson (32) steht bei den Niners womöglich vor dem Aus. © imago/Beautiful Sports

Offiziell ist Johnson seit dieser Woche verletzt. Der 32-Jährige verpasste das erste Champions-League-Spiel in der Vereinsgeschichte der Niners, saß am Mittwochabend beim 103:75 gegen Benfica Lissabon auch nicht in der Halle.



Johnson wird beim Auswärtsspiel am Sonntag gegen Alba Berlin erneut fehlen, sagte Pressesprecher Matthias Pattloch gegenüber TAG24.

Die in den Medien kursierenden Meldungen, Johnson würde zu eigensinnig agieren und zu schwach verteidigen, kommentierte Pattloch nicht: "Jaron steht bei uns unter Vertrag."



Mit nach Berlin fährt Kapitän Jonas Richter (27). Der Chemnitzer stand gegen Lissabon nur drei Minuten auf dem Parkett und schied mit Verdacht auf Gehirnerschütterung aus.