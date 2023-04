Stinkefinger gegen Hamburgs Meisner! Niners-Fan sorgt beim Chemnitzer Heimsieg für Eklat

Chemnitz - Herzschlagfinale am späten Samstagabend in der Messe Chemnitz . 63 Sekunden vor der Schluss-Sirene lagen die Niners 79:80 zurück. Dann jagte Aher Uguak einen Dreier durch die Reuse und holte die Führung für die Gastgeber zurück.

Hamburgs Lukas Meisner wurde nach dem Spiel von Chemnitzer Fans beleidigt. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Am Ende triumphierten die Sachsen mit 87:80 (42:50). Der Play-off-Traum der Niners lebt weiter. Beste Werfer waren Kevin Yebo und Arnas Velicka, die beide auf 16 Punkte kamen. Velicka verteilte außerdem starke elf Assists.

Die 4551 Zuschauer verwandelten die Messehalle in ein Tollhaus. Eine halbe Stunde nach Spielende feierten sie immer noch ausgelassen das Team um Kapitän Jonas Richter. Der sagte: "Ich bin megastolz. Wir wollten nicht schon wieder ein Spiel knapp verlieren, haben im letzten Viertel gekämpft, uns gegen die drohende Niederlage gestemmt."

Leider sorgten einige wenige Fans nach Spielende wie bereits Mitte Februar nach dem 86:87 im Heimspiel gegen Göttingen für einen Eklat. Hamburgs Lukas Meisner wurde beim Gespräch mit Magentasport aus den vorderen Reihen beleidigt.

Er brach das Interview nach diesen Worten ab: "Da vorne der Mann. Ich finde die Atmosphäre schön, Gratulation an die Fans. Aber so was muss nicht sein. Ich finde das gerade bisschen affig. Sorry, dann kann ich den Bums auch lassen. Ich muss nicht von der Seite so angemacht werden."

Anschließend kam es zum kurzen Wortgefecht mit besagtem Fan, der Meisner daraufhin den Mittelfinger entgegenstreckte.