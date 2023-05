Play-off-Fieber! Heute startet der Vorverkauf für Viertelfinal-Spiele der Niners Chemnitz

Niners-Trainer Rodrigo Pastore (50) muss mit seiner Mannschaft in den Plan-offs gegen die Telekom Baskets Bonn ran. © Hendrik Schmidt/dpa

Als Tabellenachter geht es für die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (50) im Viertelfinale gegen die Korbjäger von Telekom Baskets Bonn, die zunächst am Wochenende beim Final-Four-Turnier im spanischen Malaga gefordert sind.



Die Bonner waren die absoluten Überflieger der BBL-Hauptrunde. Der unangefochtene Spitzenreiter feierte in 34 Spielen 32 Siege. In der heimischen Arena gab die Mannschaft von Tuomas Iisalo (40), der vor wenigen Tagen zum zweiten Mal in Folge als BBL-Trainer des Jahres ausgezeichnet wurde, kein einziges Spiel ab.

Das zeigt die Schwere der Aufgabe für die Niners. Die ersten beiden Begegnungen der spannungsgeladenen "Best-of-Five"-Serie finden am 17. sowie 19. Mai beim Champions-League-Halbfinalisten in Bonn statt.

Der Termin des ersten Niners-Heimspiels steht inzwischen ebenfalls fest. Am 22. Mai, 20.30 Uhr, heißt es in der Messe Chemnitz endlich wieder: "Playoffs Baby!"