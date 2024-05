Niners schwächeln und kassieren gegen Aufsteiger Vechta die dritte Pleite in Folge!

Chemnitz - Geht den Niners in den letzten Partien der Bundesliga-Hauptrunde die Luft aus? Am Mittwoch kassierten die Chemnitzer in der ausverkauften heimischen Messe die dritte Niederlage in Folge. Der starke Aufsteiger Rasta Vechta nahm beim 91:83 (55:45) die Punkte verdientermaßen mit nach Hause.