Sieg bei den Löwen in Braunschweig: Niners Chemnitz eiskalt und nervenstark!

Trainer Rodrigo Pastore behielt mit seiner Mannschaft in Braunschweig einen kühlen Kopf. (Archivbild) © Picture Point/Gabor Krieg

In den dramatischen Schlusssekunden behielt die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore kühlen Kopf und setzte sich mit 86:81 (46:37) durch.



Niners-Wahnsinn im ersten Viertel. In fünfeinhalb Minuten schenkten sie den Gastgebern 20 Punkte ein. Nach zehn Minuten lagen die Sachsen 31:15 vorn.

Das war Tempo-Basketball vom Feinsten. Routiniert und abgeklärt zog die Pastore-Five ihr Spiel durch. Überragend Kevin Yebo, der im ersten Abschnitt fast durchweg auf dem Parkett stand und starke 13 Punkte einsammelte.

Das zweite Viertel lief ebenfalls nach dem Geschmack der rund 80 mitgereisten Niners-Fans. Chemnitz bestimmte das Geschehen und setzte sich bis auf 39:19 (14.) ab.

Dann kam der Bruch ins Spiel. Der Ball lief nicht mehr so flüssig und schnell durch die Reihen. Am eigenen Brett wirkten die Niners plötzlich nicht mehr so wach und gedankenschnell. Die Hausherren verkürzten und waren zur Pausensirene (37:46) in Schlagdistanz.

"Wir müssen wieder besser verteidigen", forderte Yebo im kurzen Halbzeitgespräch mit dem Sport-Streaming-Dienst "Dyn". Das schaffte das Team nicht wirklich.