Niners müssen zum MBC: Party-Crasher oder erstmals Derby-Verlierer?

Es war die erste Niederlage im achten Aufeinandertreffen mit den Neckarstädtern. Und auch der kommende Gegner ist bestrebt, endlich die Negativserie gegen die Sachsen zu beenden! Am Samstag steigt in der ausverkauften Stadthalle Weißenfels das brisante Duell mit dem MBC.

Eddy Edigin (29) wechselte von den Niners zum MBC und schlug dort sofort ein. © IMAGO/Alexander Trienitz

Brisant ist das zehnte Aufeinandertreffen auch wegen einer Personalie: Eddy Edigin (29). Der Center wurde im Sommer verpflichtet. Er erhielt einen Zweijahresvertrag, konnte seine Qualitäten im Spielsystem von Pastore aber nie aufs Parkett bringen.

Als der Europa-Cup-Sieger von 2024 im März Kevin Yebo (29) zurückholte, legte er Edigin den Vereinswechsel nahe. Der MBC griff zu. Edigin zündete auf Anhieb, feierte am Tag nach seiner Verpflichtung einen 18-Punkte-Einstand gegen Würzburg. Der Center wird Pastore & Co. am Samstag zeigen wollen, dass es ein Fehler war, ihn wegzuschicken.

Gewinnt der MBC, der in Chemnitz kurz vorm Jahreswechsel 72:82 verlor, zieht er mit den Niners gleich. Bei einem Sieg mit elf Punkten Differenz geht der direkte Vergleich an die Gastgeber und sie ziehen in der Tabelle am Pastore-Team vorbei!

In Weißenfels herrscht schon vor dem Ost(er)derby Partystimmung. Wie der Verein mitteilt, ist auf dem Vorplatz der Stadthalle ein Biergarten aufgebaut. Für volksmusikalische Untermalung reist aus dem Erzgebirge die "Rups Gang" an.