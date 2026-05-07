Niners Flügelspieler Mushidi: "Wir wollen in die Play-offs!"

Chemnitz - Zwei Spiele stehen für die Niners in der Hauptrunde noch an: Am Donnerstag (18.30 Uhr/Messe Chemnitz) gegen die Skyliners Frankfurt, am Sonntag bei den abstiegsbedrohten Löwen Braunschweig.

Kostja Mushidi (27) gibt sich angriffslustig vorm Hauptrunden-Finale. © IMAGO/Alexander Trienitz

Um Play-in-Platz zehn zu verteidigen (und im besten Fall noch etwas höher zu klettern), müssen zwei Siege her. Flügelspieler Kostja Mushidi (27) ist fest davon überzeugt, dass der Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) der Sprung in die Postseason gelingen wird.

"Wir kämpfen bis zum Schluss", betont der 27-Jährige. Er sieht nach dem 84:82-Sensationssieg bei Alba Berlin sogar Luft nach oben: "Wir entwickeln uns immer weiter."

Der überzeugende Auftritt vor 10.000 Zuschauern in der Uber Arena war ein großer Leistungssprung. Fünf Niners-Korbjäger punkteten in der Hauptstadt zweistellig. In 40 Minuten leisteten sich die Chemnitzer lediglich 13 Ballverluste. Sechs Tage zuvor beim 62:89 gegen Bamberg waren es 25!