Vier Spieler ausgefoult! Niners verpassen in der Schlussphase die Sensation

Chemnitz - Die Niners verpassen in Frankreich die Sensation! Einen 13-Punkte-Vorsprung hatten sich die Chemnitzer am Dienstagabend mit Beginn des letzten Viertels erarbeitet. Doch glückliche Sieger waren die Gastgeber von JL Bourg-en-Bresse. Die feierten beim 85:82 (36:41) gegen die Sachsen ihren fünften Erfolg im sechsten Spiel.

Niners-Spieler Gavin Schilling (29) war beim Match gegen Braunschweig am vergangenen Samstag noch fit. Beim Spiel im Frankreich am Dienstag musste der 29-Jährige verletzt vom Feld. © IMAGO / Fotostand

Für die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53), bei der mit Kevin Yebo (29 erkrankt) und Nike Sibande (26, angeschlagen) kurzfristig zwei Leistungsträger ausfielen, war es bereits die vierte knappe Niederlage im ULEB EuroCup.

"Ich bin stolz auf meine Mannschaft", sagte Pastore. Das konnte der Argentinier sein. Denn nicht nur Yebo und Sibande fehlten. Im dritten Viertel war die umkämpfte Partie für Kostja Mushidi (27) und Gavin Schilling (29) beendet. Beide hatten ihr fünftes persönliches Foul kassiert.

Dieses Schicksal ereilte in der Crunchtime auch Spielmacher Corey Davis (30), mit 25 Punkten bester Niners-Werfer, und Power-Man Amadou Sow (26). So schmolz die ohnehin schon kleine Niners-Rotation immer stärker zusammen. Die Führung (71:58/33. Minute) ging in den letzten 120 Sekunden flöten.