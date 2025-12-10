Sensationeller Schlussspurt: Niners beenden Trainer-Diskussion

Chemnitz - Sensationeller Schlussspurt der Niners und eine klare Ansage von Top-Scorer Kevin Yebo (29)! Nach dem 73:68 (37:40) gegen Panionios Athen - das letzte Viertel entschieden die Chemnitzer mit 20:4 für sich - stellte sich Yebo hinter Trainer Rodrigo Pastore (53).

Die Spieler feierten auf den Rängen ausgiebig den enorm wichtigen Sieg. © IMAGO / Alexander Trienitz

"Ich verstehe die Kritik an seiner Person nicht. Rodrigo hat diesen Verein aus der ProA in den EuroCup geführt. Er leistet hier seit über zehn Jahren hervorragende Arbeit. Diejenigen, die ihn kritisieren, sollten schön auf dem Boden bleiben", erklärte der gebürtige Bonner.

Mit ihrer grandiosen Aufholjagd setzten die Niners gegen die Griechen auch ein sportliches Statement pro Pastore. Der Argentinier war vor allem in den sozialen Medien in die Kritik geraten.

Im ULEB EuroCup hatte es eine Woche vor dem Athen-Spiel eine herbe 63:87-Heimpleite gegen Ankara gesetzt. In der BBL rangieren die Niners nach drei Pleiten in Folge auf Platz zwölf.