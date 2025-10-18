Viertelfinale winkt! Davis & Co. müssen nach Vechta

Chemnitz - Achtelfinale in Vechta: Vier Tage nach dem EuroCup-Ausflug zum türkischen Vizemeister Besiktas Istanbul, der mit einer knappen Niederlage endete, kämpfen die Niners am Sonntag (18 Uhr) um den Einzug in das Viertelfinale des BBL-Pokals.

Neuzugang Corey Davis (30, Nr. 5) hat bei den Niners hervorragend eingeschlagen. Der US-Boy will mit Chemnitz ins Viertelfinale. © IMAGO/Alexander Trienitz

Die Partie zwischen Rasta Vechta (in der Bundesliga zwei Siege, eine Niederlage) und Chemnitz (drei Siege, eine Niederlage) ist zugleich das Duell zweier überragender Spielmacher.

Die Niedersachsen holten im Sommer Tommy Kuhse aus Italien zurück. Der US-Amerikaner war nach der starken Saison 2023/24 zu Derthona Basket gewechselt. Ein Jahr später zog es ihn in die BBL zurück.

Bundesliga-Neuland betrat Niners-Spielmacher Corey Davis. Der US-Boy schlug auf Anhieb hervorragend ein. Davis hat nach vier Spieltagen einen Schnitt von fast 15 Punkten und 7,5 Assists. Bei der 88:93-Niederlage in Istanbul überzeugte der Point Guard mit einem Double-Double (22 Punkte, elf Assists).