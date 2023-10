Vor nächstem Heimspiel der Chemnitzer Niners: Wird Top-Scorer Yebo fit?

Chemnitz - Drittes Heimspiel in Folge für die Niners Chemnitz . Nach Siegen im BBL-Pokal und Europe Cup geht es am Sonntag, 15.30 Uhr, in der Bundesliga gegen die BG Göttingen.

Konnte krankheitsbedingt gegen Peja am Mittwoch nicht spielen: Die Niners hoffen, dass Kevin Yebo (27, l.) am Sonntag wieder fit ist. © IMAGO/Hafner

"Ein echter Gradmesser gegen ein Team, das wie wir in die Play-offs will", sagt Kapitän Jonas Richter (26). Die BG reist mit weißer Weste an, hat aber auch erst ein BBL-Spiel bestritten. Für die Niners ist es der vierte Auftritt in dieser Saison. Zuletzt waren sie zweimal in Folge erfolgreich.



"Es klingt wie eine Dauerschleife: Das Wichtigste ist auch in diesem Duell, dass wir mit viel Energie spielen und den Ball gut laufen lassen", sagt Richter.

Von den drei deutschen Leistungsträgern im Team von Trainer Rodrigo Pastore (51) ist er aktuell der Einzige, der trainieren und spielen kann.

Dominic Lockhart (29) fehlt seit Beginn. Er saß im Europe Cup gegen KB Peja (98:72) zumindest wieder in Spielkleidung auf der Bank. Auf dem Parkett stand der Defensiv-Spezialist (noch) nicht.

Der an einer Erkältung erkrankte Kevin Yebo (27) war am Mittwochabend nicht in der Messehalle. Ob der Center am Sonntag dabei sein kann, entscheidet sich kurzfristig.

Gegen Peja war das Spiel früh entschieden. Pastore schickte im letzten Viertel verstärkt seine zweite Reihe mit Eigengewächs Brendan Gregori (18) aufs Parkett.