Was für eine Nervenschlacht! Niners Chemnitz gewinnen erstmals den Europe Cup

Nach einem 17-Punkte-Rückstand startete die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore in der zweiten Halbzeit eine furiose Aufholjagd. Am Ende verloren sie mit 95:105. Das Hinspiel hatten sie 85:74 gewonnen. Das reichte!

"Ich hoffe, Rodrigo findet in der Kabine die richtigen Worte und das Team erwischt einen guten Start in die zweite Halbzeit", meinte Ex-Niners-Kapitän Malte Ziegenhagen, der sich unter die 2000 Fans in der Messehalle gemischt hatte.

Auch Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD) fiebert und feierte mit. © Ralph Kunz

Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD) gratuliert zu diesem historischen Sieg: "Hurra! Ich gratuliere zu diesem historischen Erfolg – 25 Jahre nach der Vereinsgründung."

Dabei denkt er auch an die Anhänger: "An dieser Stelle auch meinen Respekt an die Fans der Niners, die der Mannschaft vor Ort, in der Messe oder zu Hause vor den Bildschirmen die Daumen gedrückt bzw. sie aus der Ferne angefeuert haben – zu Lasten der Stimmbänder, nehme ich an. Und nun heißt es diesen Triumph zu feiern, auch die Stadt wird dies gebührend tun!“

Am kommenden Sonntag wird Schulze die Niners erst gegen 15 Uhr im Rathaus empfangen. Nachdem sie sich dort ins Goldene Buch eingetragen haben, wird das Team auf dem Markt gemeinsam mit den Fans feiern.

Die gesamte Mannschaft mit Trainern und Betreuern wird dort den Pokal auf dem Rathausbalkon präsentieren.