Spitzenreiter zu Gast: Chemnitzer Niners starten gegen Derthona Basket in heißen Dezember!

Chemnitz - Nach nur einem Spiel in 23 Tagen kommt es für die Niners Chemnitz bis Jahresende knüppeldick: zweimal Champions League, viermal Bundesliga.

Niners-Ass Nicholas Tischler (24, M.) kämpft sich hier gegen zwei Spieler von Derthona Basket durch. Ob er am heutigen Dienstagabend auch Akzente setzen kann? © IMAGO/ABACA

Den Auftakt in den heißen Dezember vollzieht die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (52) am heutigen Dienstag (20 Uhr) gegen Derthona Basket. Die Italiener kommen mit makelloser Bilanz in die Messe: vier Spiele, vier Siege.

Die ersten beiden Plätze sind für die Niners in der Gruppe G nicht mehr erreichbar. Wichtig ist für den Europe-Cup-Sieger die Partie am 17. Dezember bei Benfica Lissabon.

Da das Pastore-Team das Hinspiel souverän gewann (103:75), sollte bei den noch sieglosen Portugiesen der Einzug in die zweite Runde nicht mehr in Gefahr geraten.

Als Dritte gehen die Niners in der zweiten Januar-Woche auswärts in die Best-of-three-Serie gegen den Zweiten der Gruppe H. Der steht noch nicht fest.

Zurück zum heutigen Duell. In Italien schlugen sich die Niners achtbar, verloren nur 81:87. "Wir müssen an die zweite Halbzeit des Würzburg-Heimspiels anknüpfen. In der haben wir vieles richtig gemacht, gut getroffen, als Team verteidigt", erklärt Nicholas Tischler (24).

Der Nationalspieler und der Finne Olivier Nkamhoua (24) waren die einzigen Niners-Korbjäger, die mehr als ein Spiel in den vergangenen Wochen absolvierten. Beide waren mit den Auswahlteams gefordert.