Niners-Trainer Pastore fordert mehr Gelassenheit

Auf Trainer Rodrigo Pastore (52) und seine Niners wartet trotz des spielfreien Wochenendes noch ein arbeitsreicher Dezember. © dpa/Hendrik Schmidt

Für den Europe-Cup-Sieger geht es am Dienstag (20 Uhr) in der Champions League weiter. Dann gastiert der ungeschlagene Spitzenreiter in der Gruppe G, Derthona Basket, in der Messe.

In der Bundesliga feierten Kapitän Jonas Richter & Co. in den vorigen sieben Partien sechs Siege und liegen aussichtsreich im Rennen um die begehrten Play-off-Tickets.

Zufrieden mit den Auftritten seiner Jungs war Pastore in den vergangenen Wochen nicht immer, weil die Konstanz in den Leistungen einzelner Korbjäger fehlt.

"Ich bin überzeugt, dass wir ein gutes Team haben. Aber wir müssen mehr Balance und Gelassenheit in unser Spiel bekommen, unsere Stärken und Schwächen besser verstehen", betont der Argentinier.