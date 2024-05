Schock für Basketballer: Weltmeister-Trainer hört auf! Will er zu diesem Bundesligisten?

Schock im deutschen Basketball-Nationalteam: Bundestrainer Gordon Herbert hört nach den Olympischen Spielen auf.

Von Tina Hofmann

Frankfurt am Main - Rund zwei Monate bevor die Olympischen Spiele in Paris beginnen, muss der Deutsche Basketball-Bund eine Schock-Nachricht verdauen: Weltmeister-Trainer Gordon Herbert (65) will seinen bis Mitte 2025 laufenden Vertrag nicht erfüllen.

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert (65) und der DBB gehen nach Olympia getrennte Wege. © Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa Das teilte der Verband am Mittwoch mit. Der Coach hört nach dem Höhepunkt in Frankreich auf. Am Dienstagabend habe er die Spieler der Auswahl bereits über eine Entscheidung informiert. Demzufolge habe der Verband seinem Gesuch nach Vertragsauflösung bereits entsprochen. Doch was steckt hinter dem plötzlichen Rückzug des Kanadiers, der mit dem WM-Titel sich ein Denkmal zum deutschen Basketball gesetzt hat? Angeblich will der Coach einen Verein in der Bundesliga trainieren. Das darf er aber in Personalunion mit dem Bundestrainer-Job nicht. Die Seawolves Rostock sollen hohes Interesse an einer Verpflichtung Gordons haben. Die Bild bringt ein Jahresgehalt von geschätzten 600.000 bis 700.000 Euro ins Spiel. Das soll ungefähr das Doppelte von dem sein, was er im Verband verdient.

Will Gordon Herbert zu den Rostock Seawolves wechseln?