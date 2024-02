Seine Motivationsreden gehen um die Welt: Vierjähriger Coach begeistert das Netz!

Tarboro (USA) - Er ist erst vier Jahre alt, doch es wirkt so, als hätte er bereits 30 Jahre Berufserfahrung! Christopher Bess ist Co-Trainer des Basketball-Teams der Tarboro High School - und erobert mit seiner zuckersüßen Art das Internet im Sturm.

Von seinem Alter einmal abgesehen unterscheidet Christopher Bess (4) nichts von einem "richtigen" Trainer. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/coachchristopherbess (2)

Er hält Motivationsreden in der Kabine, läuft an der Seite des Spielfelds auf und ab, klatscht nach dem Spiel mit den Gegnern ab: Christopher Bess ist in jeder Hinsicht ein normaler Co-Trainer - nur, dass er erst vier Jahre alt ist!

Während andere Kindergartenkinder mit ihren gleichaltrigen Freunden spielen, macht sich Klein-Christopher als Assistent seines Vaters Reginald Bess schnell einen Namen weit über die Grenzen der Tarboro High School hinaus.

Die Videos des Vierjährigen gehen viral und werden millionenfach geklickt. Innerhalb einer Woche hat der Nachwuchstrainer fast 80.000 Follower auf Instagram gewonnen - und füttert seine Fans dort mit zahlreichen Ausschnitten aus seiner Nebentätigkeit.

Sogar ein Interview bei ABC News durfte Christopher bereits geben - und machte klar: So schnell will er seinen Job nicht aufgeben!