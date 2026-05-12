Trauer im Basketball: NBA-Profi Brandon Clarke (†29) ist tot

Memphis (USA) – Die Basketballwelt trauert um NBA-Profi Brandon Clarke. Der US-Amerikaner starb im Alter von 29 Jahren, wie sein bisheriges Team, die Memphis Grizzlies, und seine Agentur "Priority Sports" bekanntgaben. Die Todesursache wurde nicht veröffentlicht.

NBA-Profi Brandon Clarke wurde nur 29 Jahre alt. © Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Wir sind zutiefst erschüttert über den tragischen Verlust von Brandon Clarke. Brandon war ein hervorragender Teamkollege und ein noch besserer Mensch, dessen Einfluss auf den Club und die gesamte Gemeinde von Memphis nicht in Vergessenheit geraten wird", schrieben die Grizzlies auf der Plattform X.

"Er wurde von uns allen hier und von jedem, dessen Leben er berührt hat, so sehr geliebt", erklärte Clarkes Agentur.

Clarke kam 2019 in die NBA und spielte ausschließlich für die Memphis Grizzlies. In seiner Debütsaison wurde Clarke als einer der besten Liganeulinge ausgezeichnet, in der aktuellen Spielzeit kam er verletzungsbedingt nur in zwei Spielen zum Einsatz.