"Sie sind Maß aller Dinge": Alba Berlin geht als Underdog ins Bayern-Duell

Von Nicolas Sowa Berlin - Topspiel in der Basketball -Bundesliga! Alba Berlin gastiert am Freitag (18 Uhr/Dyn) beim Dauerrivalen FC Bayern München Basketball. Doch die Rollen vor dem Klassiker sind klar verteilt.

Kapitän Jonas Mattisseck (26) geht realistisch an das Spiel gegen FC Bayern München ran. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Die Münchner gehen als deutlicher Favorit in die Partie. "Die Bayern dominieren wie erwartet die Liga", sagt Alba-Trainer Pedro Calles (42). Auch Kapitän Jonas Mattisseck (26) findet klare Worte: "Sie sind das Maß aller Dinge."

Ein Berliner Sieg würde die Bayern zwar wohl nicht mehr von Platz eins verdrängen, könnte aber ein Ausrufezeichen im Saisonendspurt setzen. Alba hat Platz zwei bereits im Blick – muss dafür aber nicht zwingend in München gewinnen.

"Ein extrem wichtiges Spiel, auch als Vorbereitung auf die Play-offs", betont Mattisseck. Spielmacher Martin Hermannsson (31) sieht die Partie als Härtetest: "Ein guter Test, um zu sehen, wo wir stehen."

Im Hinspiel sorgten die Berliner noch für eine Überraschung und gewannen 67:61. Für Calles ist das jedoch kein Maßstab mehr: andere Trainer, andere Voraussetzungen.

Bayern kommt zudem ohne Euroleague-Belastung deutlich frischer daher. "Das macht einen großen Unterschied", so Mattisseck.