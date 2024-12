Weltumsegler Boris Herrmann bei "Vendée Globe" gekentert

Kap Hoorn/Chile – Boris Herrmann (43) hat in der Nacht auf Samstag im Südpazifik einen Stressmoment überstanden. Der "Malizia – Seaexplorer"-Skipper kenterte bei der Vendée Globe. Die Yacht hatte sich dabei stark auf die Seite gelegt, nachdem sie aus dem Ruder gelaufen war.

Boris Herrmann, Skipper aus Deutschland, segelt mit seinem Imoca 60 Einrumpfboot "Malizia - SeaExplorer" nach dem Start der 10. Ausgabe der Vendée Globe Weltumsegelung vor der Küste. © Loic Venance/AFP/dpa

Das berichtete der Hamburger bei seiner zweiten Solo-Weltumseglung. Dazu schickte er eine Grafik mit seinem rot gefärbten Kurs, der einen starken Knick aufweist. Der weitere Kursverlauf zeigt, dass der 43-Jährige inzwischen längst wieder auf gutem Kurs Kap Hoorn entgegen segelt.



Boris Herrmann berichtete, er habe eine "Pirouette" gedreht: "Ich saß in meinem Sitz, als das Boot mit der Nase in eine Welle eintauchte und stark abwärts kippte." In schneller Folge einiger Maßnahmen "habe ich dann auf der Seite des Bootes gestanden – das Boot kenterte", sagte Herrmann.

Es gelang dem fünfmaligen Weltumsegler, das Boot so wieder aufzurichten, dass Mast und Segel von Bruch verschont blieben.

"Und ich habe es geschafft, die Ruder unter Kontrolle zu bringen."

Dann habe er noch ein Manöver machen, alles zurück trimmen und wieder auf Kurs kommen müssen. Sein Vorsatz nach dem unfreiwilligen Schreckmanöver: "Ich will auf keinen Fall noch so eine Pirouette drehen, weder heute Abend noch sonst irgendwann im Laufe des Rennens."