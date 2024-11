Weltumsegler Boris Herrmann: Dieses Lebewesen begleitete ihn bei der Vendée Globe

Die Foils der Malizia Seaexplorer, Boris Herrmanns Boot, sind für den Segler das wichtigste Bauteil. Er sieht sie als Revolution des Yachtsports, die in bestimmten Wettersituationen die Geschwindigkeiten verdoppeln können. © NDR/Team Malizia

Am 10. November erscheint die Dokumentation "Boris Herrmann - Segeln am Limit" - ein Film von Jan Zabeil - über Herrmanns erste Vendée Globe 2021/22 in der ARD-Mediathek, linear im Ersten am 16. November, um 19.10 Uhr.

Damals erreichte er, nachdem er mit einem spanischen Fischkutter kollidiert war, nach 80 Tagen allerdings nicht mehr das Treppchen, sondern "nur" noch den fünften Platz.

Der größte Glücksmoment der Regatta sei seine Ankunft gewesen, so Herrmann gegenüber TAG24. "Wegen des Crashs mit dem Fischerboot war ich auch nochmal extra drauf aufmerksam geworden, wie viele unvorhersehbare Dinge entlang der Route passieren können. Deswegen war ich wirklich überglücklich anzukommen."

In dem Moment sei ihm auch die Position gar nicht mehr so wichtig gewesen, "sondern wirklich das geschafft zu haben. Die Erleichterung, die Spannung fällt ab und man freut sich endlich seine Leute wiederzusehen."

Die größte Herausforderung sei, glaubt der 43-Jährige, die Dauer der Regatta. "Früher bin ich zwei Transatlantikrennen alleine gesegelt, einmal acht, einmal zwölf Tage, das geht ganz gut. Ich finde, man kann sich gut eine Woche vorstellen, in der man mal die Zähne zusammenbeißt, aber so ein Zeitraum von drei Monaten ist schon sehr speziell."