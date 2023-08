Box-Champion René Weller: So erlebte Ehefrau Maria seine letzten Stunden

Pforzheim - Am Dienstagabend verstarb der deutsche Box-Champion René Weller (†69) nach langer schwerer Krankheit. Er hinterließ seine Witwe Maria (70), die ihn bis zuletzt aufopferungsvoll gepflegt hat.

"Die ganze Nacht habe ich an seinem Bett gesessen", schilderte Maria. "Am späten Nachmittag habe ich gespürt, dass er gehen möchte. Ich habe ihn angefleht: 'Bitte geh.' Und er hat auf mich gehört. Sein letzter Atemzug war schrecklich für mich."

Sein Tod hatte sich bereits seit Wochen abgezeichnet, in der Nacht zu Dienstag verschlechterte sich Renés Zustand jedoch immens.

Maria Weller (70) trug beim Tod ihres Manns René (†69) ihren Ehering, in den sein Name mit Brillanten eingesetzt ist. © Screenshot/Instagram/rene_weller_maria

Als es schließlich so weit war, nahm Maria ihren René in die Arme: "Sein Kopf lag auf meinem Arm, meine Hand war in seiner Hand, ich küsste seine Stirn."



Kurz vor dem Tod des Champs zog Maria dann ihren Ehering an, in den der Name René mit Brillanten eingesetzt ist.

"Ich wollte ihm die Ehre erweisen, diesen Ring der Liebe bei seinem Ableben auf meinem Finger zu tragen. Ich hatte den Ring nie getragen, weil ich Angst hatte, ihn zu verlieren."

Trotz ihrer Trauer vergisst die 70-Jährige nicht, ihren Dank an Renés Ärzteteam auszusprechen, das ihn ebenfalls seit Jahren begleitet hatte: "Ich bedanke mich bei den Palliativärzten Dr. Joshua Glassman und Dr. Peter Engeser und dem Palliativteam für die empathievolle Unterstützung am Kranken- und Sterbebett des Champs."

Nun muss Maria den letzten schweren Gang an der Seite ihres Mannes antreten. Für die Beerdigung ihrer großen Liebe hat sie bereits vor Wochen alles geplant.

Ihr größter Wunsch: Dass die Fans des Champs während der Feuerbestattung noch einmal für ihn beten.