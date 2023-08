René Weller tot! "Gekämpft wie ein Löwe, aber deinen letzten Kampf verloren"

Pforzheim - René Weller hatte als Amateur- und Profiboxer viel Erfolg, holte gar den EM-Titel. In Erinnerung bleibt der "schöne René" vor allem wegen seiner extravaganten Auftritte. Nun ist er im Alter von 69 Jahren gestorben.

Der frühere Box-Europameister René Weller ist am gestrigen Dienstag im Alter von 69 Jahren gestorben. © dpa/Marcel Mettelsiefen

Der deutsche Boxsport trauert um René Weller. Der ehemalige Europameister starb am gestrigen Dienstagabend im Alter von 69 Jahren. Seine Frau Maria bestätigte der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zu Mittwoch einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung.

"Hand in Hand und in meinen Armen bist du heute um 17.50 Uhr zu Hause in Frieden von mir gegangen", schrieb sie außerdem auf der gemeinsamen Instagram-Seite.

Weller, der in seinem Heimatort Pforzheim lebte, litt seit Jahren an Demenz, die Erkrankung hatten er und seine Frau im Sommer 2021 öffentlich gemacht.

"Du hast gekämpft wie ein Löwe, aber leider deinen letzten Kampf verloren", hieß es in dem Instagram-Beitrag weiter. "Ich bedanke mich für das wunderschöne Leben und unsere einzigartig große Liebe."

Wellers nahender Tod hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Seine Ehefrau bat seine Freunde, sich von ihm zu verabschieden. Weller machte die Erkrankung zum Ende schwer zu schaffen. "Es kann jeden Tag mit dem Champ zu Ende gehen", hatte Maria Weller der "Bild"-Zeitung gesagt.

Zuletzt habe ihr Mann nur noch "Grießbrei mit Zucker und Zimt" sowie "etwas Kakao" zu sich genommen.