Schock-News vom "Champ": René Weller liegt im Sterben!

Die Box-Welt ist schon seit geraumer Zeit in Sorge um den mehrfachen Deutschen Meister und Europameister. Er leidet an Demenz!

Seine Frau Maria (70) pflegt den "Champ" seit Monaten. © IMAGO / Pressefoto Baumann

Ihre Stärke ist nur zu bewundern. Neben der Pflege ihres Mannes hat sie bereits alles für den schlimmen Fall des Todes vorbereitet.

So will die 70-Jährige sogar selbst die Trauerrede halten, sechs ehemalige Boxer sollen Weller aus der Kapelle tragen, dazu läuft das Lied "Time to say goodbye" von Andrea Bocelli und Sarah Brightman.

Das Lied wurde beim Box-Abschied von Henry Maske (59) im November 1996 gespielt und brach anschließend alle Rekorde, erhielt 15 Platin-Auszeichnungen. Nun soll die Hymne auch das letzte Geleit für Weller sein.

Direkt nach der Trauerfeier soll die Feuerbestattung stattfinden. In Bild äußert Maria den Wunsch: "Die vielen, vielen Fans sollen zum Zeitpunkt der Feuerbestattung für ihren Champ beten."

Schon seit 2014 leidet Weller an Demenz, nur ein Jahr zuvor heiratete er seine Frau.

Weller hat sich der heimtückischen Krankheit immer mit viel Kampf entgegengestellt, doch nun scheint der Gegner übermächtig.