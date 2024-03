Box-Schönheit kämpft mit privaten Problemen: "Mache gerade viel durch"

Sydney (Australien) - Eigentlich begeistert Boxerin Ebanie Bridges (37) ihre Fans nicht nur im Ring, sondern auch mit privaten Einblicken im Netz. In den vergangenen Wochen ist es allerdings sehr ruhig um die ehemalige IBF-Weltmeisterin geworden. Nun offenbarte sie in einem emotionalen Post die Gründe dafür.

Am 9. Dezember 2023 verteidigte Ebanie Bridges (37, r.) ihren Titel gegen Miyo Yoshida (35), verlor aber per einstimmigem Punktentscheid. © EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

"Ich weiß, dass ich mich in den sozialen Netzwerken seit einiger Zeit sehr zurückgezogen habe", schrieb die Australierin am Donnerstag auf der Plattform X.

"Aber ich mache gerade viel in meinem Leben durch und stecke meine Energie lieber in die Selbstheilung, um meine Tage zu überstehen", fügte das Bantamgewicht an.



Bridges verlor erst im vergangenen Dezember ihren WM-Titel im Zuge ihres zweiten Verteidigungskampfes an die Japanerin Miyo Yoshida (35).

Anschließend wurde es aber nicht gleich still um das Box-Ass, stattdessen stand sie bei einer Werbekampagne an der Seite von UFC-Star Conor McGregor (35) oder als Box-Trainerin von Influencerin Elle Brook (26) im Rampenlicht. Dafür erntete die 37-Jährige gerade im Internet aber auch immer wieder Gegenwind.

Den genauen Grund für ihren Rückzug wollte sie jetzt aber nicht verraten: "Ich wasche meine schmutzige Wäsche nicht online, weil ich eine private Person bin. Und ich brauche keine Mitleidsparty."