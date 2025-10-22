Deutsche Profi-Boxerin ist ungeschlagen, doch jetzt wechselt sie einfach die Sportart

Berlin - Vom Ring auf den Drahtesel! Die deutsche Boxerin Sophie Alisch (23) hat eine steile Karriere mit ihren Fäusten hingelegt. Im Jugendbereich knackte sie mehrere Bestmarken, nach zehn Profikämpfen ist sie noch unbesiegt. Doch jetzt hängt die Berlinerin ihre Handschuhe an den Nagel und wechselt zum Radsport .

Sophie Alisch (23, r.) im März 2022 bei der Wassermann Boxgala in Berlin im Kampf gegen Amel Anouar. (Archivfoto) © IMAGO / Torsten Helmke

Die 23-Jährige hat nämlich einen Vertrag bei "CANYON//SRAM zondacrypto" unterschrieben, wie das Frauen-Entwicklungsteam aus Koblenz am Dienstag bekannt gab.

"Es ist ein komplett anderer Sport, aber ich liebe ihn", sagte das neueste Mitglied in einem Vorstellungsvideo. "Und jetzt kann ich es kaum abwarten, mich weiterzuentwickeln."

Im Interview mit "Sports Illustrated" erläuterte Alisch, dass sich für sie eigentlich trotz des durchaus gewagten Schrittes kaum etwas ändert: "Ich gehe mit demselben Mindset an die Sache", so das frühere Federgewicht.

In den kommenden Monaten wolle sie das Team kennenlernen, ehe Anfang 2026 die ersten Trainingscamps auf dem Programm stünden. Kurz darauf sollen bereits die ersten Rennen folgen. Und ein großes Ziel hat die Hauptstädterin ebenfalls.

"Langfristig habe ich mir die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 vorgenommen, nächstes Jahr möchte ich meine ersten UCI-Rennen fahren", so Alisch. "Natürlich will ich auch Rennen gewinnen - und vielleicht die Chance bekommen, bei den großen Rennen wie der Tour de France und dem Giro mitzufahren."