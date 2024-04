Er vereinte eine gespaltene Nation: Ex-Box-Weltmeister (†57) gestorben!

Dingaan Thobela (†57, r.) 1997 beim Kampf gegen Gary Murray (heute 56) in Pretoria. © WALTER DHLADHLA / AFP

Das gab das südafrikanische Sportministerium am Dienstag offiziell bekannt. Der ehemalige Leichtgewichts-Champion der WBO und WBA sowie Weltmeister der WBC im Supermittelgewicht habe "die Herzen und Seelen der Nation" bewegt.

Thobela stammte aus dem Johannesburger Township Soweto und gehörte zur goldenen Box-Generation des Landes, die gegen Ende der Apartheid mehrere schwarze Weltklasse-Kämpfer hervorgebracht hat.

Nun schied er ausgerechnet zum 30. Jahrestag der verfassungsrechtlichen Abschaffung des rassistischen Systems aus dem Leben.

"Während wir 30 Jahre südafrikanische Demokratie feiern, trauern wir um einen Athleten, der durch seine Erfolge im Boxen den südafrikanischen Sport so sehr gefördert hat", erklärte Sportminister Zizi Kodwa (54).



Von offizieller Seite wurde keine Todesursache genannt, doch nach Informationen der britischen Boulevardzeitung The Sun litt der 57-Jährige seit kurzer Zeit unter gesundheitlichen Problemen.

Demnach habe Thobela mehrere Tage nicht auf Anrufe reagiert, weshalb seine Familie die Polizei gerufen und ihn anschließend am Montagabend tot in seiner Wohnung in Johannesburg gefunden hätte.