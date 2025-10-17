Beine "komplett zerschmettert": Box-Weltmeister Sven Ottke packt über schlimmen Unfall aus

Karlsruhe - Im Juli wurde der ehemalige deutsche Box-Weltmeister Sven Ottke (58) bei einem Unfall auf Mallorca schwer verletzt , eine Autofahrerin hatte ihn auf seinem Fahrrad übersehen. Jetzt enthüllt er schlimme Details zu seinen Verletzungen.

Sven Ottke (58) erlitt bei seinem Unfall schwere Verletzungen. Noch lange ist der Ex-Boxer nicht wieder fit. © IMAGO / Bildagentur Monn

"Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können", erzählte der 58-Jährige gegenüber RTL, "weil ich war mit meinem Körper in der Windschutzscheibe gelandet und meine Beine waren in der Stoßstange gefangen, also komplett zerschmettert."

Die Folge: Ottkes linkes Bein war viermal gebrochen, auch drei Monate später muss er noch auf Krücken laufen und hat mit der Reha noch nicht einmal begonnen.

Bei dem gebürtigen Berliner, der in seiner Profi-Karriere jeden einzelnen seiner 34 Kämpfe für sich entscheiden konnte, sorgt das ein Wechselbad der Gefühle.

"Die Frau hat mich eben voll über den Haufen gefahren! Ich hätte auch tot sein können, daher habe ich großes Glück gehabt", stellte Ottke fest: "Mein Bein hing in ihrem Auto drin, nun muss ich mit der Genesung abwarten."

Dafür fehlt dem 58-Jährigen allerdings ein wenig die Geduld: "Es geht nun bergauf, aber es dauert mir viel zu lange." Noch satte 18 Wochen soll der Heilungsprozess dauern, bis Ottke mit der Reha beginnen darf.