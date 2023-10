Tyson Fury muss sich in Acht nehmen: Nächster Gegner zerschmettert Ladentür!

Schon in gut zwei Wochen werden sich Francis Ngannou (37, r.) und Tyson Fury (35, l.) im Ring gegenüberstehen. © James Manning/PA Wire/dpa

Ein mittlerweile viral gegangenes Überwachungsvideo zeigt eindrucksvoll, auf was für eine Naturgewalt sich der "Gypsy King" beim anstehenden Showkampf am 28. Oktober in der saudischen Hauptstadt Riad einstellen muss.

In dem kurzen Clip wollte Ngannou ein kleines Geschäft in Las Vegas betreten, allerdings schien die Tür zu klemmen. Also zog der frühere Schwergewichts-Champion der UFC etwas entschlossener am Griff - und wurde daraufhin von seiner eigenen Kraft überrascht.

Denn plötzlich zerbrach das Glas der Pforte und verteilte sich in unzähligen Scherben auf dem Boden. Der Kameruner schreckte kurz zurück, öffnete den Eingang schließlich doch noch, trat ein und staunte augenscheinlich nicht schlecht über sein Missgeschick.

Allerdings rauschte umgehend der sichtlich aufgebrachte Ladenbesitzer auf ihn zu und stellte ihn zur Rede. Zwar besitzt die Videoaufnahme keine Tonspur, doch der Mann gestikulierte wild in Richtung der Tür, der Scherben und Ngannou.

Laut der britischen Boulevardzeitung The Sun fand die Panne trotzdem ein versöhnliches Ende. Demnach soll der 37-jährige Kämpfer für den gesamten Schaden aufgekommen sein, außerdem ließ er sich anschließend mit dem dann schon wieder lächelnden Ladenbesitzer ablichten.