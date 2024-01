Weil Klitschko ihm eine reinhaute? Boxstar ist jetzt Putin-Fan und trägt sogar seinen Namen

Samara (Russland) - Er kämpfte einst gegen die ukrainische Boxlegende Vitali Klitschko (52), jetzt ist er Putin-Fan. Nicht nur das: Boxstar Kevin Johnson (44) bekennt sich zu seiner Liebe zu Russland , stellte eine offizielle Anfrage an den russischen Diktator und trägt nun einen Teil seines Namens.

2009 boxte Kevin Johnson (44, l.) in Bern (Schweiz) gegen Vitali Klitschko (52). Am Ende stand beim US-Amerikaner die erste Profi-Niederlage in der Vita. © Fabrice COFFRINI / AFP

Wladimir Putin (71) ist nicht der vollständige Name des russischen Machthabers, der seit dem Jahr 2000 den Kreml in Moskau unter Kontrolle hat. Tatsächlich heißt der Nostalgiker sowjetischer Großmacht Wladimir Wladimirowitsch Putin, und dieser zweite Vorname, oft auch als Patronym bezeichnet, ist nun auch Teil von Johnsons Name, berichtete das russische Portal Sport24 vergangene Woche.



Kevin Wladimirowitsch Johnson hat seinen sportlichen Zenit längst hinter sich gelassen, aber ist noch immer aktiv.

Das größte Karriere-Highlight war wohl der Kampf um den WBC-Weltmeisterschaftstitel im Schwergewicht gegen niemand Geringeren als den Ukrainer Vitali Klitschko im Jahr 2009. Johnson verlor zwar, allerdings nur nach Punkten, was zeigt, was für ein starker Boxer der 44-Jährige damals war.

Seine große Liebe zu Russland entdeckte der Putin-Fan, der in dessen Anfangsjahren sogar gegen Tyson Fury (35) boxte, allerdings erst zehn Jahre später.