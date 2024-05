Tragischer Sturz: Reiterin (†36) stirbt bei Vielseitigkeits-Turnier

Bicton (Großbritannien) - Die britische Reiterin Georgie Campbell (†36) ist nach einem Sturz beim Vielseitigkeits-Turnier in Bicton gestorben.

Das teilte der Dachverband British Eventing am Sonntag mit. Sie sei bei den International Horse Trials in der Grafschaft Devon tödlich verunglückt, hieß es in einer Mitteilung.

Nach ihrem Sturz an Hindernis 5b wurde Campbell demnach von medizinischem Fachpersonal untersucht, konnte aber nicht gerettet werden.