Frau in Hotelzimmer vergewaltigt? Hausarrest statt Haft für zwei Sport-Stars

Die Profis waren eine Woche in Haft, wurden nun allerdings vorübergehend unter Hausarrest gestellt, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Am vergangenen Freitag klickten die Handschellen, jetzt müssen sich beide verantworten.

Oscar Jegou (21) und Hugo Auradou (20) sollen eine Frau in einem Hotel im argentinischen Mendoza mehrfach vergewaltigt haben.

Die beiden Sportler befinden sich derzeit unter Hausarrest. © PABLO BETANCOURT / AFP

Das Opfer, eine 39 Jahre alte Frau, behauptet, es sei von den Männern brutal und wiederholt vergewaltigt worden.

Die Angeklagten selbst bestreiten die Tat vehement, es soll sich um einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehandelt haben.

Rafael Cuneo Libarona, Anwalt der Angeklagten, glaubt an die Unschuld seiner Mandanten.

"Ich habe immer noch absolutes Vertrauen in ihre Unschuld. Mehr denn je, weil jeden Tag neue Beweise auftauchen, Videos und Bilder ans Licht kommen und die Technologie uns hilft und es uns ermöglicht, ein sehr starkes Bild der Unschuld zu strukturieren", so der Jurist laut "Ouest-France" in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur "Agence France-Presse" (AFP).

"Dies ist ein sehr wichtiger Schritt nach vorn für die beiden Rugbyspieler und auch für den französischen Rugbysport."

Die beiden Sportler sollen die Frau in einer Bar kennengelernt und im Anschluss gemeinsam sexuell missbraucht haben. Wann es zum Prozess gegen die beiden Männer kommt, ist bislang noch nicht bekannt. Am kommenden Dienstag finden weitere Zeugenvernehmungen statt.

Im Falle einer Anklage droht beiden Sport-Stars eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren.