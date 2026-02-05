Brücken zu den USA schlagen: Ex-NFL-Spieler will Europa zum Super Bowl führen

Hamburg - Am 8. auf den 9. Februar 2026 lädt das NYX Hotel Hamburg zur "Super Bowl Watch Night" ein. Mit dabei ist auch Star-Gast Christopher "Chris" Ezeala (30), der die Hansestadt mittlerweile sein Zuhause nennt. Der ehemalige NFL-Spieler der "Baltimore Ravens" spricht im TAG24 -Interview über die aktuelle Lage von American Football in Europa und sein Engagement für junge Talente.

Christopher "Chris" Ezeala (30) als Fullback bei den "Baltimore Ravens". © privat

"American Football in Deutschland und Europa steht an einem sehr wichtigen Punkt", so der gebürtige Münchner. "Die Aufmerksamkeit für den Sport wächst stetig und Events wie der Super Bowl zeigen, welche globale Bedeutung diese Sportart hat."

Entscheidend sei nun, dass diese Aufmerksamkeit nicht nur medial genutzt, sondern nachhaltig in die Entwicklung von Talenten investiert werde.

Der 30-Jährige setzt sich selbst seit Jahren gezielt für die Talentförderung in Europa ein und arbeitet als Talent Scout . "American Football hat mein Leben auf vielen Ebenen geprägt. Der Sport hat mir Struktur gegeben, mich mental und charakterlich geformt und mir Türen geöffnet, die weit über das Spielfeld hinausgehen. Diese Erfahrungen möchte ich weitergeben."

Dafür arbeite er täglich daran, Brücken zwischen Europa und den USA zu schlagen und Talenten "realistische Chancen aufzuzeigen": "Ich habe selbst den Weg aus Europa in den amerikanischen Football geschafft und arbeite heute aktiv daran, junge Athleten zu unterstützen und ihnen Möglichkeiten zu eröffnen, die ich mir damals mühsam erarbeiten musste", so Ezeala.

Bevor der ehemalige Offensive-Spieler in die USA kam, spielte er in Deutschland Football: zunächst bei Jugend‑Teams wie den "Feldkirchen Lions" und "Munich Rangers" sowie später in der German Football League (GFL) für Vereine wie die "Allgäu Comets" und "Ingolstadt Dukes".

"Mein Wunsch ist es, dass wir in Europa mehr Programme, mehr Know-how und mehr Vertrauen in langfristige Entwicklung schaffen. Athleten brauchen ehrliches Coaching, realistische Einschätzungen und Zugang zu den richtigen Netzwerken. Genau dafür stehe ich", so der 30-Jährige. Einige seiner "Schützlinge" hätten es bereits in die NFL geschafft.