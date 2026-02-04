SPOBIS 2026 eröffnet: CEO mit klarer Message an neue Generation

Hamburg - Die SPOBIS Conference 2026 ist offiziell eröffnet. Mit kurzer Verspätung begrüßte Geschäftsführer Marco Klewenhagen (54) die Teilnehmenden und richtete sich mit einer Message an die "neue Generation" im Sportbusiness.

SPOBIS-CEO Marco Klewenhagen (54) eröffnete die gleichnamige Conference. © WITTERS

Knapp 20 Minuten verspätet betrat zuerst Moderatorin Christina Rann (43) die Bühne.

"Ich finde, es ist das tollste Event des Jahres", sagte die Hamburger Sportreporterin. "80 Stunden Programm auf zehn Bühnen: Ich hoffe, Sie sind bereit!"

Der Grund für die kurze Verzögerung: das Schneetreiben in Hamburg.

Viele der Besucherinnen und Besucher hatten es wegen der Witterungsbedingungen nicht ganz rechtzeitig in Saal Z geschafft, um der Begrüßungsrede von Klewenhagen beizuwohnen.

Gegen 10.25 Uhr ergriff dann der SPOBIS-CEO das Wort und erklärte die diesjährige gleichnamige Konferenz für eröffnet. Eine Besonderheit: Das Unternehmen SPOBIS gibt es in diesem Jahr nämlich 30 Jahre.



"Vor 30 Jahren war unfassbare Aufbruchstimmung, man konnte viel gestalten, machen, tun", schwelgte der 54-Jährige in Erinnerungen. "Heute möchte ich vielen zurufen: seid mutiger, habt ein bisschen mehr Rock ’n’ Roll im Herzen."