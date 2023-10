Polizei ermittelt: Brüder-Trio um Lauf-Superstar erhebt schwere Vorwürfe gegen eigenen Vater!

Jakob Ingebrigtsen (23) konnte sich in den vergangenen Jahren in der Weltspitze festsetzen und zahlreiche Titel gewinnen. © John THYS / AFP

"Wir haben mehrere Voruntersuchungen durchgeführt und die aufgetauchten Informationen haben zur Einleitung einer Ermittlung geführt", sagte die Polizistin Terese Braut Våge am Donnerstag laut der norwegischen Tageszeitung Verdens Gang.

Und sie fügte an: "Das bedeutet, dass wir uns jetzt in einer Ermittlungsphase befinden, in der das Ziel darin besteht, aufzudecken, ob kriminelle Umstände vorliegen."

Gegen den Leichtathletik-Trainer Gjert Ingebrigtsen (57) waren zuvor schwere Vorwürfe erhoben worden - und zwar von seinen eigenen Söhnen.

Anfang 2022 kam es zum Bruch innerhalb des Ingebrigtsen-Lagers. Jakob und seine Brüder Filip (30) sowie Henrik (32) trennten sich überraschend von ihrem Coach und Vater, zunächst ohne Angabe von Gründen.

Die sollten allerdings vor knapp einer Woche folgen. In einem Gastbeitrag bei Verdens Gang trat das Trio an die Öffentlichkeit und bezichtigte Papa Gjert der Misshandlung.

"Wir sind mit einem Vater aufgewachsen, der sehr aggressiv und kontrollierend war und im Rahmen seiner Erziehung körperliche Gewalt und Drohungen eingesetzt hat", hieß es in dem offenen Brief.