Conor McGregors Käfig-Comeback geplatzt! UFC verschiebt MMA-Kampf

MMA-Kämpfer Conor McGregor (35) wird Ende Juni 2024 nicht wieder im Octagon stehen. © Brian Lawless/PA Wire/dpa

Das teilte der Präsident der Ultimate Fighting Championship (UFC) Dana White (54) am gestrigen Donnerstagabend (Ortszeit) bei X mit. Eigentlich sollte der 35-jährige Mixed-Martial-Arts-Athlet am 29. Juni in Las Vegas (30. Juni, 4 Uhr deutsche Zeit) gegen Michael Chandler (38) antreten.

Einen neuen Termin für den Kampf nannte White nicht. Auch die Art von McGregors Verletzung ist unbekannt.

Der ehemalige UFC-Doppel-Champion brach sich bei seinem letzten Kampf vor drei Jahren gegen Dustin Poirier (35) das untere Schienbein.