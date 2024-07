Darts-Star Luke Littler muss privat einen schweren Schlag einstecken

Luke Littler (17) und Eloise Milburn (21) sind kein Liebespaar mehr. © Instagram/Screenshot, eloise.___

Völlig überraschend wurde bekannt, dass Littler und seine Freundin Eloise Milburn (21) sich getrennt haben.

Nach übereinstimmenden Medienberichten sei die Beziehung nach nur 10 Monaten zu Bruch gegangen.

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun vermeldet, soll die zeitfressende Karriere des Superstars Grund für das Liebes-Aus gewesen sein - und bezieht sich dabei auf Aussagen eines Insiders.

"Luke und Eloise haben sich sehr bemüht, ihre Beziehung zum Funktionieren zu bringen, aber mit seinem Darts-Terminkalender ist er ständig auf Reisen, und es ist für sie immer schwieriger geworden, Zeit miteinander zu verbringen", heißt es seitens einer privaten Quelle.

"Er konzentriert sich so sehr auf seinen Sport, und das nimmt so viel von seiner Zeit in Anspruch. Es schien der einzige Weg zu sein, ihre Beziehung zu beenden."

Zwischen den beiden würde jedoch kein böses Blut herrschen, im Gegenteil: "Er ist natürlich sehr aufgebracht, aber sie haben sich darauf geeinigt, Freunde zu bleiben."