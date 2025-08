Betrugsvorwurf in schwerer Zeit: Darts-Star wird beschuldigt, Leiden nur vorzutäuschen

"Ich war in Tränen aufgelöst und habe mir mitten im Barnsley Metrodome die Augen ausgeheult, weil ich so sehr zu kämpfen hatte. Und mein Gegner warf mir dann noch vor, dass ich betrügen würde - es war herzzerreißend", erinnerte sich der 23-Jährige.

Gian van Veen (23) hat die Dartitis inzwischen besiegt. © David Inderlied/dpa

Inzwischen haben schon zahlreiche Spieler zugegeben, unter dem Phänomen zu leiden oder gelitten zu haben, darunter Eric Bristow (†70), Mervyn King (59), Mensur Suljovic (53), Nathan Aspinall (34) - und van Veen.

"Ich hatte in dieser Woche so große Schwierigkeiten", beschrieb der Holländer die Zeit. "Es fing gerade erst an bei mir, und ich spielte so langsam. Es war wirklich schlimm."

Der UK-Open-Viertelfinalist ging der Sache auf den Grund und erkannte so die Ursache. "Bei mir war es eine Angststörung. Ich hatte Angst zu verlieren. Angst davor, was die Leute von mir denken könnten, wenn ich schlecht spiele."

Der Druck sei immer größer geworden, auch die sozialen Medien hätten nicht geholfen. Doch irgendwann akzeptierte van Veen den Zustand - und entwickelte sich sogar weiter.

"Das Komische ist, dass ich dadurch am Ende besser gespielt habe", erörterte der Niederländer. "Ich habe die Dartitis angenommen und bin einfach damit umgegangen, während ich gespielt habe. Irgendwann wurde ich besser, und mein Selbstvertrauen stieg. Ich kam an einen Punkt, an dem ich dachte: Was interessiert mich, was alle denken?"

Rund vier Jahre später krönte sich van Veen zum Jugendweltmeister, heute gehört er zur absoluten Darts-Elite.