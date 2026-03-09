Darts-Star übergibt sich fünfmal und wirft trotzdem Neuner: "Wollte so schnell wie möglich gewinnen"

Minehead (England) - Die UK Open liefen für Danny Noppert (35) eigentlich rund. Der niederländische Darts-Star schaffte es bis zum Finaltag, besiegte auf dem Weg dorthin Dimitri Van den Bergh (31), Peter Wright (55) und die Nummer zwei der Welt, Luke Humphries (31). Wenn man nicht wusste, dass ihm dabei über weite Strecken speiübel war, hätte man es nicht gemerkt.

Danny Noppert (35) spielte sich bei den UK Open bis ins Viertelfinale, obwohl er es anfänglich kaum auf die Bühne schaffte. (Archivfoto) © Bernd Thissen/dpa

"Wenn du dich fünfmal vor deinem Spiel übergeben musst, dann ist das nicht schön", erklärte der 35-Jährige nach seinem Triumph gegen "Cool Hand Luke" in einer Medienrunde.

"The Freeze" war mit heftigen Magenproblemen nach Minehead gereist und musste sich vor allem am Freitag gegen seinen belgischen Kontrahenten Van den Bergh eher auf die Bühne schleppen, als dass er den Turnierstart hätte genießen können.

Umso beeindruckender war, was er den gesundheitlichen Einschränkungen zum Trotz am Oche zeigte: Noppert warf bei seinem 10:4-Erfolg gegen den "Dreammaker" nämlich sogar einen Neundarter.

"Ich wollte das Spiel einfach so schnell wie möglich gewinnen", begründete der Friese seine starke Leistung. "Ich konnte es auch gar nicht richtig feiern, weil ich mich gleich wieder übergeben habe."

Dafür stand hinter der Bühne sogar extra ein Eimer bereit. "Es war wirklich schlimm", so Noppert.