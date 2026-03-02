Darts zu Olympia? Das sagt Dreifach-Weltmeister Michael van Gerwen

Großbritannien - Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob Darts künftig zur olympischen Sportart werden könnte. Jetzt haben sich mit Michael van Gerwen (36) und Stephen Bunting (40) zwei Meister der Zunft zur Thematik geäußert.

Für Michael van Gerwen (36) ist Darts eine Mischung aus Entertainment und Sport. © Steven Paston/PA Wire/dpa

In einer Quizrunde über Großbritannien mit "SportsJOE" ploppten auch die Olympischen Spiele auf. 55 Prozent der Briten glauben demnach nämlich nicht, dass Darts olympisch werden sollte.

Daraufhin gab "MvG" seinen Senf dazu: "Man fragt mich oft, ob Darts überhaupt ein Sport ist. Für mich ist es eine Mischung aus Sport und Entertainment. Was andere Leute sagen, interessiert mich nicht", so der dreifache Weltmeister.

Bunting fügte an: "So wie die Olympischen Spiele im Moment aussehen, da sehe ich Darts nicht drin. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Der Sport wird immer größer", erklärte "Bullet".

Abgeneigt wären beide Pfeilwerfer offenbar nicht: "Heißt das, wir würden dann mehr Privilegien kriegen?", fragte etwa Bunting im Scherz. "Ich habe gehört, Durex ist ein großer Sponsor dort", setzte van Gerwen noch einen drauf. "Na dann, meld mich sofort an", witzelte der Engländer zurück.