Zum vierten Mal! Darts-Wunderkind Littler rasselt schon wieder durch Theorie-Prüfung

Am Board läuft es wie am Schnürchen, am Steuer hingegen nicht: Luke Littler scheitert zum vierten Mal an der Führerschein-Theorieprüfung.

Von Aliena Rein

England - Am Board läuft es für Darts-Weltmeister Luke Littler (18) seit Jahren wie am Schnürchen, am Steuer hingegen noch nicht: Zum sage und schreibe vierten Mal ist der Engländer durch seine theoretische Führerschein-Prüfung gefallen! Luke Littler ist mit 18 Jahren bereits Darts-Weltmeister - doch nicht in allen Bereichen seines Lebens ist er derart erfolgreich. © BEN STANSALL / AFP In seiner Instagram-Story postete Littler das Ergebnis seines jüngsten Versuchs, die Theorieprüfung zu meistern - obwohl er den Multiple-Choice-Teil bestanden hat, fehlten dem 18-Jährigen drei Punkte im Gefahrenwahrnehmungs-Test, um zur praktischen Prüfung übergehen zu können. "Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Sie durch die Theorieprüfung gefallen sind", stand dementsprechend auf dem Wisch - nicht das erste Mal, dass Littler diese Worte zu lesen bekam. "Das vierte Mal ... und es geht weiter", schrieb der jüngste Darts-Weltmeister aller Zeiten nämlich zu dem Bild, versehen mit einem würgenden Emoji. Auf Instagram teilte Littler den Bescheid, dass er seine Theorieprüfung nicht bestanden hat. © Screenshot/Instagram/@lukethenukelittler Littler scheint eigentlich damit gerechnet zu haben, seinen Führerschein bald endlich in der Tasche zu haben, in einer weiteren Story gab der 18-Jährige nämlich zu, bereits ein Auto vor der Tür stehen zu haben.

