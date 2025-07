Darts-Ass verhöhnt Austragungsort: "Sollten hier mal ein paar Polen hinschicken"

Blackpool (England) - Sportlich kann Jermaine Wattimena (37) mit dem World Matchplay bislang eigentlich zufrieden sein, denn in der ersten Runde besiegte er Peter Wright (55) mit 10:8. Mit den Bedingungen beim Sommer-Highlight und in der Austragungsstadt Blackpool ist er es allerdings weniger.

Alles in Kürze

Privat wird es Jermaine Wattimena (37) künftig wohl kaum nach Blackpool verschlagen. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

"Ich genieße das schöne Blackpool, wo die Fassaden auseinanderfallen", sagte der Niederländer im Interview mit "Sportnieuws.nl" über seinen Aufenthalt im englischen Badeort.

Sein Vorschlag: "Die sollten hier mal ein paar Polen hinschicken, die können hier schön verputzen", witzelte der 37-Jährige.

Tatsächlich besticht die Küstenstadt an der Irischen See nicht unbedingt durch ihre starke Wirtschaft, sondern gilt vielmehr als eine der ärmsten Städte Großbritanniens. In einer Index-Liste von 2021 belegte sie gar den letzten Platz von 317 UK-Kommunen, wie die FAZ berichtete.

Wattimena stört sich allerdings nicht nur am tristen Stadtbild, auch die Organisation der PDC soll zu wünschen übrig lassen. "Hier kann man sich nicht einwerfen", kritisierte die "Machine Gun".

Obwohl das World Matchplay den Ruf als zweitgrößtes Turnier des Darts-Jahres genießt und satte 200.000 Pfund (rund 230.000 Euro) auf den Sieger warten, gebe es in den Winter Gardens hinter der Bühne kaum Boards.

"Sie sagen, sie hätten zu wenig Platz und nur sechs Bretter für die Spieler, die an diesem Abend spielen müssen. Dann denke ich: 'Besorgt den anderen ein Board in ihrem Hotel'", echauffierte sich der Westervoorter.