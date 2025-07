Hitziger Bühnen-Zoff: Darts-Stars geraten aneinander

Gerwyn "The Iceman" Price (40) zog beim World Matchplay ins Achtelfinale ein. © John Walton/PA Wire/dpa

"In zwei oder drei Legs wäre mir beinahe der Kopf explodiert", erzählte The Iceman vielsagend in seinem Sieger-Interview - was war passiert?

Schon früh im Match provozierten sich die beiden Darts-Profis immer wieder gegenseitig, vor allem Gurney irritierte seinen Gegner damit, dessen markanten Jubel zu imitieren.

Als Price dann seinen Matchdart zum 10:7 verwandelte, feierte er den Sieg besonders ausgiebig - und im Hintergrund war erneut Gurney zu sehen, wie er den Waliser nachäffte.

Beim abschließenden Handshake war die Spannung dann mit den Händen zu greifen, The Iceman packte den Arm seines Gegners aggressiv und schleuderte ihm ein "Super Spiel, Kumpel" entgegen, dieser konterte mit einer vermutlich nicht minder unfreundlich gemeinten Bemerkung.