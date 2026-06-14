Deutscher Darts-Star Schindler findet deutliche Worte: "Idioten im Internet"

Frankfurt am Main - Der nächste Schritt ist gemacht! Darts-Profi Martin Schindler (29) wollte nach dem Einzug in das Viertelfinale bei der Team-Weltmeisterschaft seine Genugtuung nicht verbergen - und zwar mit deutlichen Worten.

Martin Schindler (29) hat sich an die "Idioten im Internet" gewandt. © Hannes P. Albert/dpa

"Mich freut's sehr, den Idioten im Internet aufzuzeigen, dass man auch, wenn man in vermeintlich schlechten Phasen steckt, dass man auch trotzdem bis ins Viertelfinale eines World Cups kommen kann", sagte die deutsche Nummer eins nach dem 8:6-Triumph gegen Tschechien.

Der 29-Jährige hat bislang ein enttäuschendes erstes Halbjahr gespielt, zeigt sich bei der Team-WM in Frankfurt in Main aber wieder in deutlich besserer Form, was sich letztlich auch auszahlt.

Zusammen mit Ricardo Pietreczko (31) trifft er am Sonntagnachmittag (16.15 Uhr) im Viertelfinale des Turniers auf die favorisierten Niederlande mit dem früheren Weltranglistenersten Michael van Gerwen (37) und Vizeweltmeister Gian van Veen (24).

Abends finden in der Frankfurter Eissporthalle auch die beiden Halbfinals und das Finale statt.