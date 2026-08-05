Darts-Talent meckert über deutschen Spielort: "Es ist widerlich"

Hildesheim - Über die extreme Hitze auf manchen Stationen der PDC-Tour haben sich in der Vergangenheit schon einige Darts-Profis beschwert. Das englische Talent Cameron Crabtree (22) gewährte jetzt noch tiefere Einblicke in die Bedingungen, mit denen sich die Spieler herumschlagen müssen, und ließ dabei vor allem eine Austragungsstätte nicht gut wegkommen: Hildesheim.

Cameron Crabtree (22) vor seinem WM-Debüt im vergangenen Dezember gegen Andrew Gilding. © IMAGO / Action Plus

"Dieser Ort ist das Zentrum der Fliegen", wetterte der 22-Jährige auf seinem TikTok-Kanal "CamShazamCrabtree".

Zunächst erklärte der WM-Debütant von 2026 auf die Frage eines Fans, ob der Verband die Akteure bei brütender Glut in der Halle unterstützt, dass die PDC nicht viel tun könne.

"Man kann keine Ventilatoren installieren, weil das die Pfeile wegbläst", so Crabtree. "An den Getränkeständen gibt es Eis, also kann man sich Eis holen, aber das war's dann eigentlich auch schon."

Anschließend pickte sich der Brite die berüchtigte "Halle 39" im niedersächsischen Städtchen südöstlich von Hannover als Negativbeispiel heraus.

Dort würden den Werfern nicht nur die Temperaturen, sondern auch noch die davon angezogenen Tiere regelmäßig zusetzen.

"Wenn es in Hildesheim sehr warm ist, kommen acht Millionen Fliegen", kritisierte Crabtree. "Wenn du etwas isst, sitzt da eine Fliege drauf. Wenn du etwas trinkst, ist eine Fliege im Becher. Wenn du wirfst, sitzt wahrscheinlich eine Fliege auf dem Board. (...) Es ist widerlich."